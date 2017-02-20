США і надалі вимагатимуть від Росії поваги до Мінських домовленостей - Білий дім

Про це він заявив у понеділок у Брюсселі після завершення зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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Пенс знову наголосив, що стосовно України США будуть продовжувати вважати Росію «відповідальною» та вимагати, щоби вона поважала Мінські домовленості, «починаючи з деескалації насилля на сході України».

«Ми закликаємо обидві сторони дотримуватися домовленостей про припинення вогню, яке повинно розпочатися сьогодні, і в інтересах миру та невинних людських життів ми сподіваємося та молимося, що це припинення вогню буде дотримано», – заявив віце-президент США.

Разом із тим, американський високопосадовець зазначив, що у Вашингтоні будуть «шукати нові шляхи для нового спільного підґрунтя з Росією, які, як вірить президент Трамп, можуть бути знайдені».

«Ми повинні надійно стояти на захисті суверенітету та територіальної цілісності держав у Європі. У зусиллях Росії перемалювати міжнародні кордони силою ми будемо підтримувати ці зусилля в Польщі та в країнах Балтії за допомогою НАТО, посилюючи нашу присутність», – наголосив Пенс.