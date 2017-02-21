Лавров заявив, що Прилєпін воює на Донбасі, аби допомогти Україні "налагодити нормальне життя"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що російський письменник Захар Прилєпін вирушив воювати на Донбас, аби «допомогти Українській державі налагодити нормальне життя».
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у Москві на спільній прес-конференції з главою МЗС Швеції Маргот Вальстрьом.
«Українська влада не робить нічого, коли неонацисти на телеканалах, у соцмережах, на площах не просто закликають вчиняти стосовно москалів якомога жорсткіше, а й тішиться, коли хтось, хто захищає російську мову в Україні, буває вбитий чи гине. На адресу людей, які хочуть допомогти Українській державі налагодити нормальне життя, висловлюються погрози, як це сталося нещодавно стосовно Захара Прилепіна», - заявив Лавров.
На його думку, «це дико, нелюдяно, але вже щодо українських подій це перестає дивувати».
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Раніше ЗМІ повідомляли, що громадянин РФ Євген Прилєпін, відомий як російський письменник Захар Прилєпін, став заступником командира батальйону спецназу по роботі з особовим складом «ДНР».
В інтерв'ю з цього приводу Прилєпін на питання, чи не бентежить його, що він узяв у руки зброю і йому доведеться стріляти, відповів: «Ні, звичайно, мене нічого не бентежить. Всі ці кривляння, що ось ти письменник, тому нічого не маєш робити, мене абсолютно не хвилюють».
Тоді ж він заявив, що мета російських бойовиків – захоплення Києва.
16 лютого Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження стосовно росіянина Прилєпіна, який став «політруком» у «ДНР».