Лавров заявив, що Прилєпін воює на Донбасі, аби допомогти Україні "налагодити нормальне життя"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у Москві на спільній прес-конференції з главою МЗС Швеції Маргот Вальстрьом.

«Українська влада не робить нічого, коли неонацисти на телеканалах, у соцмережах, на площах не просто закликають вчиняти стосовно москалів якомога жорсткіше, а й тішиться, коли хтось, хто захищає російську мову в Україні, буває вбитий чи гине. На адресу людей, які хочуть допомогти Українській державі налагодити нормальне життя, висловлюються погрози, як це сталося нещодавно стосовно Захара Прилепіна», - заявив Лавров.

На його думку, «це дико, нелюдяно, але вже щодо українських подій це перестає дивувати».

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Раніше ЗМІ повідомляли, що громадянин РФ Євген Прилєпін, відомий як російський письменник Захар Прилєпін, став заступником командира батальйону спецназу по роботі з особовим складом «ДНР».

В інтерв'ю з цього приводу Прилєпін на питання, чи не бентежить його, що він узяв у руки зброю і йому доведеться стріляти, відповів: «Ні, звичайно, мене нічого не бентежить. Всі ці кривляння, що ось ти письменник, тому нічого не маєш робити, мене абсолютно не хвилюють».

Тоді ж він заявив, що мета російських бойовиків – захоплення Києва.

16 лютого Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження стосовно росіянина Прилєпіна, який став «політруком» у «ДНР».