"Він не вважає нас окремою державою": Порошенко натякнув на схожість мислення Путіна та нацистів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час оперативного збору у Генштабі керівного складу органів військового управління, командувачів видів Збройних сил, командирів бойових частин та з’єднань.

Читайте такожЛукашенко не дозволить використовувати територію Білорусі для "недружніх дій" щодо України - Порошенко

"Загроза повномасштабної війни з боку Росії нікуди не поділася. І ця загроза не лише сочиться через неконтрольовані нами прикордонні ділянки на Донбасі…, вона нависає по всій лінії кордону з РФ, і навіть більше", - заявив Порошенко.

"Саме невизнання права українців на самовизначення лежить нині в основі російської політики щодо України", - сказав Порошенко.

За словами президента, немає підстав вважати, що ці основи найближчим часом похитнуться.

"Для Путіна кордону з Україною не існує. Він не вважає нас окремою державою. Невизнання окремих народів було підставою окупації для нацистів", - процитував президента у "Твіттері" його прес-секретар Святослав Цеголко.