"Він не вважає нас окремою державою": Порошенко натякнув на схожість мислення Путіна та нацистів
Президент України Петро Порошенко заявив, що невизнання окремих народів було підставою окупації для нацистів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час оперативного збору у Генштабі керівного складу органів військового управління, командувачів видів Збройних сил, командирів бойових частин та з’єднань.
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"Загроза повномасштабної війни з боку Росії нікуди не поділася. І ця загроза не лише сочиться через неконтрольовані нами прикордонні ділянки на Донбасі…, вона нависає по всій лінії кордону з РФ, і навіть більше", - заявив Порошенко.
"Саме невизнання права українців на самовизначення лежить нині в основі російської політики щодо України", - сказав Порошенко.
За словами президента, немає підстав вважати, що ці основи найближчим часом похитнуться.
"Для Путіна кордону з Україною не існує. Він не вважає нас окремою державою. Невизнання окремих народів було підставою окупації для нацистів", - процитував президента у "Твіттері" його прес-секретар Святослав Цеголко.
Для Путіна кордону з Україною не існує. Він не вважає нас окремою державою. Невизнання окремих народів було підставою окупації для нацистів— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) February 22, 2017