Янукович заперечує, що віддавав наказ про силовий розгін Майдану: "за цим стоять Клюєв і Льовочкін"

За даними Der Spiegel, говорячи про те, хто в листопаді 2013 року віддав наказ насильно "зачистити" площу, коли там стояли тільки розчаровані і беззбройні студенти, Янукович спочатку заперечував, що Майдан у той час все ще був мирним, пише Цензор.нет.

Як зазначається, пізніше, він таки підтвердив, що були задіяні спецпідрозділи, але за цим стояли глава РНБО (Клюєв Андрій Петрович - УНІАН) і глава Адміністрації Президента (Льовочкін Сергій Володимирович – УНІАН).

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"Також олігарх Дмитро Фірташ, який втік до Відня. За його спиною вони вели свою гру: вони обманювали його і брехали йому", - наводить слова Януковича видання.

У той же час, екс-президент під час бесіди нарікав на те, що його постійно обводили навколо пальця. У тому числі міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі, які приїхали в Київ 20 лютого 2014 року для спільного обговорення угоди з представниками опозиції.

Der Spiegel зазначає, що, за словами Януковича, він був фактично згоден на все, що йому запропонували, в тому числі на дострокові президентські вибори і зміна Конституції, - все заради того, щоб не допустити кровопролиття, однак все "з початку було маскарадом".

Нагадаємо, раніше Янукович заявив, що не звертався до Росії з проханням ввести війська в країну.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Льовочкін є автором ідеї розгону Майдану. Той, у свою чергу, спростував заяву глави МВС.