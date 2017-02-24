Нардепи звернулися до ГПУ з вимогою знову розслідувати загибель В'ячеслава Чорновола

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат від «Блоку Петра Порошенка» Віктор Кривенко заявив на засіданні парламенту.

Кривенко наголосив, що «три роки тому апеляційний суд після перемоги Революції Гідності скасував закриття справи», де було написано, що це було самогубство».

Він підкреслив, за вбивство Чорновола не притягнуто до відповідальності жодну особу.

За словами Кривенка, з матеріалів справи видно, що ряд експертів, які підписували висновки, навіть не бачили тіла Чорновола.

“Ми вимагаємо покарання як мінімум виконавців та цих лжеекспертів і визнання факту вбивства Чорновола, а не випадкової ДТП”, - наголосив Кривенко.

Читайте такожЗатримано прокурорів, які вимагали 130 тисяч хабара у бізнесмена - Луценко (фото)

Довідка УНІАН. Чорновіл загинув в автокатастрофі на трасі «Бориспіль-Золотоноша» 25 березня 1999 року.

21 січня 2014 року Бориспольській міжрайонний суд закрив справу про загибель Чорновола. Як заявив тоді його син Тарас Чорновол, суд задовольнив клопотання обвинуваченого у цій справі водія Володимира Куделі, який був за кермом КамАЗа та головним фігурантом у справі, визнавши аварію нещасним випадком.

24 квітня 2014 року Апеляційний суд Київської області задовольнив клопотання потерпілих у справі про загибель лідера НРУ та направив справу на додаткове розслідування до прокуратури.

У травні 2016 року на першій прес-конференції після призначення на посаду генпрокурора Луценко не виключив можливості закриття справи про загибель Чорновола.