Генпрокуратура має допитати Путіна - Соколовський
08:05, 13 січня 2009Політика
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Звинувачення є, а докази?
|Богдан Соколовський
"Генпрокуратура має допитати Путіна, довідатися які в нього доводи", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
Б.Соколовський пояснив, що мова йде про свідчення. За його словами, звинувачення на адресу України з боку російського керівництва не підкріплені доказами.
Як відомо, Президент України Віктор Ющенко в понеділок доручив Генеральній прокуратурі перевірити обґрунтованість заяв про несанкціонований відбір газу з газотранспортної системи України.
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