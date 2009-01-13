Генпрокуратура має допитати Путіна - Соколовський

Генеральна прокуратура має порушити кримінальну справу у зв`язку із заявами глави російського уряду Володимира Путіна про несанкціонований відбір газу з газотранспортної системи України й допитати його, вважає уповноважений Президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський.

"Генпрокуратура має допитати Путіна, довідатися які в нього доводи", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Б.Соколовський пояснив, що мова йде про свідчення. За його словами, звинувачення на адресу України з боку російського керівництва не підкріплені доказами.

Як відомо, Президент України Віктор Ющенко в понеділок доручив Генеральній прокуратурі перевірити обґрунтованість заяв про несанкціонований відбір газу з газотранспортної системи України.