Газовий конфлікт з Росією наблизив Україну до ЄС і НАТО - експерт

Газовий конфлікт з Росією значною мірою наблизив Україну до Європейського Союзу і НАТО.

Таку думку висловив політолог Віктор НЕБОЖЕНКО в інтерв’ю газеті “День” (№ 1 від 13 січня 2009 року).

“Кремль і “Газпром”, грубо кажучи, тримали руку на нашій шиї й були впевнені, що Київ (з урахуванням корупційної складової конфлікту) навіть не пискне й виконає всі умови”, - сказав експерт.

Наразі, на думку В.НЕБОЖЕНКА, конфлікт дедалі більше набуває геополітичного характеру.

“Ви лише згадайте, аж два роки знадобилося інтенсивних дипломатичних, міжнародних, контрпропагандистських дій Росії для того, щоб зупинити рух України до НАТО”, - зауважив політолог.

Він зазначив, що “непідписання ПДЧ сприймалося Кремлем як колосальна перемога, як виграш у третій світовій війні”.

“І тут унаслідок конфлікту без усяких спеціальних договорів-переговорів на прохання, в тому числі й Кремля, на території України та Росії з’являються представники одного з найпотужніших і найпрофесійніших підрозділів ЄС, що матимуть серйозні повноваження. Будь-який моніторинг і контролінг – це форма прояву влади. Росія як сировинна імперія сама домоглася того, що вручила в руки Євросоюзу можливість контролю над головною своєю зброєю – вуглецями. Це дуже потужний удар по російських планах”, - наголосив В.НЕБОЖЕНКО.

У зв’язку з цим він констатував, що поява великої групи спостерігачів на українських газорозподільних станціях дуже наблизила Україну до Євросоюзу і ще більше – до НАТО. “Тепер постане питання про фінансовий моніторинг газових потоків, потім – про організацію постійно діючого моніторингу на всіх газових, а можливо, й атомних, станціях, якщо наступний конфлікт із Росією буде в нас через електроенергію. А це вже буде дуже серйозна присутність і НАТО, і Євросоюзу на території України. Якщо хочете – не менше, ніж будь-який ПДЧ. Іншими словами: Кремль програв і ще дуже програє”, - підсумував експерт.