Савченко: не думайте, що я не збираюся коли-небудь приїхати до українського Криму (відео)

Про це вона заявила в ефірі одного з українських телеканалів.

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Відповідаючи на питання глядача про те, чи збирається Савченко відвідати Крим, нардеп відповіла: "Коли люди так кажуть, це звучить як команда до дії".

При цьому вона наголосила, що думала над цією поїздкою. "Не думайте, що я про це не думала. Не думайте, що я не збираюся коли-небудь приїхати в український Крим, в український Крим. І не тільки я", - зазначила нардеп.

Як повідомлялося, 24 лютого бойовики заявили, що Савченко приїхала на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених.

Пізніше в той же день Савченко заявила, що зустрілася в окупованому Донецьку з українськими полоненими, щоб підтримати їх та передати посилки від родичів.