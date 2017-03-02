У парламенті Британії рекомендували уряду бути обережним з РФ і підтримувати Україну

Як пише Deutsche Welle, в представленій в четвер доповіді про стан і перспективи британсько-російських відносин зазначається, що відносини між Лондоном і Москвою переживають найбільш напружений період з моменту закінчення холодної війни.

На думку авторів доповіді, це пов'язано з різними підходами сторін до подій недавньої історії і сучасного світопорядку. У той час як зовнішня політика Великобританії ґрунтується на принципах міжнародного права, серед яких право націй на самовизначення і дотримання основних громадянських прав і свобод, пострадянська Росія проводить зовнішню політику, яка в тій чи іншій мірі відкидає ці принципи і підриває існуючий світопорядок.

У той же час відмова від контактів з Росією не є життєздатним довгостроковим варіантом зовнішньої політики Великобританії, оскільки Росія є європейською ядерною державою і членом Ради Безпеки ООН, підкреслюють автори доповіді. Лондон може взаємодіяти з Москвою за принципом "роби, але будь обережний", не йдучи на поступки морального плану, не порушуючи законність, не жертвуючи своїми цінностями і стандартами. Однією з точок дотику може стати спільна боротьба з тероризмом.

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Двома найбільш актуальними зовнішньополітичними проблемами між Великобританією і Росією, на думку авторів доповіді, є дії Москви в Україні і в Сирії. Лондон і його союзники повинні підтримувати Україну в її діях із відсічі російських посягань і у створенні стійкої інфраструктури. В умовах, коли все важче стає підтримувати єдині західні санкції щодо Кремля по Україні, велике значення мають односторонні британські точкові санкції, спрямовані на окремих осіб, що несуть відповідальність за зловживання і порушення прав людини.

У доповіді також наголошується, що уряд Великобританії звинувачує Росію у скоєнні військових злочинів у Сирії, проте досі не надав достатніх доказів. Якщо Лондон продовжить висувати такі звинувачення, не надаючи доказів, він ризикує таким чином підтримати запевнення Кремля про те, що Захід проводить щодо Росії політику несправедливих подвійних стандартів.

Автори доповіді вказують, що вже сьогодні необхідні дії, які створять основу для прогресу в справі поліпшення британсько-російських відносин, коли для цього прийде час. У спілкуванні з Росією Лондон повинен виходити за рамки контактів з Кремлем і використовувати механізми взаємодії на інших рівнях. Зокрема, велику роль мають відігравати освітні обміни та підтримка малого бізнесу в Росії. Великобританії необхідно проводити стратегію наведення мостів з новим поколінням російських політичних та економічних лідерів. Ця стратегія повинна лежати в основі поліпшення в майбутньому відносин між двома країнами, йдеться в документі.