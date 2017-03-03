Росія продовжує дестабілізацію України – МЗС

Про це у своєму мікроблозі у Twitter написала речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

"Росія продовжує дестабілізацію України, вбиваючи наших людей. 116 нападів на українські позиції вчора, 1 військовослужбовець вбитий, 15 поранені", - зазначила вона.

Ru continues to destabilize Ukraine killing our people. 116 attacks on UA positions yesterday, 1 soldier KIA, 15 WIA pic.twitter.com/E8s6QV3QEE — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 3 березня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, бойовики на Донбасі за минулу добу здійснили 116 обстрілів. Один український військовий загинув, 15 поранено, 7 травмовано.