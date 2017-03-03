Росія продовжує дестабілізацію України – МЗС
09:46, 03 березня 2017Політика
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Росія продовжує дестабілізацію України, вбиваючи українців на Донбасі.
Ситуація на Донбасі загострилася / Фото УНІАН
Про це у своєму мікроблозі у Twitter написала речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.
"Росія продовжує дестабілізацію України, вбиваючи наших людей. 116 нападів на українські позиції вчора, 1 військовослужбовець вбитий, 15 поранені", - зазначила вона.
Ru continues to destabilize Ukraine killing our people. 116 attacks on UA positions yesterday, 1 soldier KIA, 15 WIA pic.twitter.com/E8s6QV3QEE— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 3 березня 2017 р.
Як повідомляв УНІАН, бойовики на Донбасі за минулу добу здійснили 116 обстрілів. Один український військовий загинув, 15 поранено, 7 травмовано.
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