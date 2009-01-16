Ющенко побачив «реанімацію мертвих газотранспортних проектів»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає якнайширшу участь європейської спільноти у вирішенні газової кризи.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав учора в Лондоні після зустрічі з прем`єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ.

«Ми вітаємо найширший загал для участі в переговорах із врегулювання газової кризи - у тому числі і саміт глав держав та урядів у форматі Україна-Росія-країни ЄС», - сказав В.ЮЩЕНКО. Водночас, за його словами, сьогодні ключовим питанням є «не організація саміту, а організація поставки російського газу до Європи».

Відповідаючи на запитання журналістів, Президент відзначив: «Очевидно, Єврокомісії, ЄС, у яких немає в цілому єдиної цілісної газової політики, важко виступати модератором в такого роду конфліктах», як нинішній, що є не суто економічним. Йдеться, насамперед, про питання зміни статуту української ГТС, зазначив В.ЮЩЕНКО. «Йдеться про погляди на зміну статусу української газотранспортної системи, про реанімацію мертвих політичних газотранспортних проектів. Йдеться про розподіл великих інтересів, де Україна може, звичайно, грати певну роль, але це роль, яка є далеко не ключовою», - сказав Президент.

Він висловив сподівання, що з кожним днем діалогу з керівниками глав держав та урядів європейських країн Україна доносить правдиву інформацію про ситуацію із газовою кризою.