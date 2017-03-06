Насіров до ранку залишиться у суді - адвокат

За словами його адвоката Олександра Лисака, подальше судове засідання має відбутися у приміщенні Солом'янського райсуду у Києві, передає ТСН.

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Більшість адвокатів Насірова вийшли із приміщення суду під крики "Ганьба!" активістів. Поруч із Насіровим залишилося кілька адвокатів, лікарі, народні депутати тощо.

Лисак пояснив, що Насіров не виходить до громадськості поспілкуватися, бо, мовляв, його позиція і заява не узгоджена із САП і НАБУ, представники яких вночі не приїхали до суду. Його адвокат також заявив, що ніякої охорони поруч із Насіровим немає.

Раніше повідомлялося, що співробітники НАБУ і лікарі швидкої допомоги залишили будівлю Солом'янського районного суду у зв'язку з тим, що термін арешту Насірова закінчився в 00:00 6 березня. Засідання суду має продовжиться о 9.30 ранку.

Нагадаємо, суд з обрання Насірову запобіжного заходу оголосив перерву у зв'язку з клопотанням адвокатів обвинуваченого про відвід судді.

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В ході засідання адвокати зажадали перенести розгляд справи до стабілізації стану здоров'я Насірова, але суд відхилив це клопотання.

Захист голови Державної фіскальної служби Романа Насірова не виключає оголошення нової підозри і нового затримання з боку звинувачення.

2 березня детективи НАБУ обшукали офіс Держфіскальної служби та вручили підозру голові ДФС Роману Насірову.