Путін домовився з газовими компаніями Європи про консорціум

Параметри створення газового консорціуму узгоджені на зустрічі прем`єра РФ Володимира Путіна з головами газових компаній Європи, повідомило журналістам джерело в російській делегації.

«За підсумками зустрічі прем`єр-міністра Володимира Путіна з компаніями Eni, Gaz de France, Ruhrgas, ініціатива російської сторони була підтримана», - сказав співбесідник агентства. На зустрічі були узгоджені параметри створення майбутнього консорціуму, повідомляє РИА "Новости".