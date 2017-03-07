ЗМІ дізналися причину смерті у США співавтора "плану Артеменко" по Криму
За даними ЗМІ, американський бізнесмен українського походження, якого називають співавтором скандального плану про "оренду Криму" Росії Алекс Оронов помер від раку крові.
Зять Оронова Брайан Коен заявив BuzzFeed, що його тесть Алекс Оронов помер після тривалої хвороби. Останні три місяці, за його словами, він провів у центрі для онкологічних хворих - Memorial Sloan Kettering Cancer Center на Манхеттені в Нью-Йорку. "Мій тесть пішов після тривалого бою з важкою хворобою", - заявив Коен, відмовившись уточнити деталі.
Крім того, за даними джерел 112.ua, у Оронова був рак крові. За кілька років до смерті йому навіть зробили дорогу операцію по пересадці кісткового мозку, але хвороба не відступила. "З грудня Оронов перебував у госпіталі в США практично весь час, а в останні місяці навіть не відповідав на дзвінки", - розповів виданню близько знайоме з Ороновим джерело. Очевидно, що в написанні "плану Артеменко" він участі приймати не міг. Ймовірно, просто звів Артеменко з Коеном.
За даними ЗМІ, Оронов допомагав налагоджувати зв'язки між російськими офіційними особами і Дональдом Трампом через свого родича, особистого адвоката Трампа - Майкла Коена. Так була організована зустріч Артеменко з цим адвокатом і російськими представниками для обговорення "мирного плану" по Криму.
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Як повідомляв УНІАН, 6 березня народний депутат Андрій Артеменко повідомив про смерть людини, який був одним з авторів так званого плану "оренди Криму" Росії і врегулювання конфлікту на Донбасі, громадянина США Алекса Оронова.
20 лютого видання The New York Times повідомило, що депутат від Радикальної партії Андрій Артеменко передав у Білий дім "план нормалізації відносин" між Україною і Росією для скасування санкцій.
«Планом» передбачається виведення всіх російських військ із Східної України; українські виборці, у відповідності з ідеєю Артеменко, повинні вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.
Фракція Радикальної партії 20 лютого ухвалила рішення про виключення Артеменка зі свого складу.
Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження щодо Артеменка за підозрою у скоєнні замаху на територіальну цілісність України в координації з представниками РФ.
27 лютого Артеменко заявив, що він планує "найближчим часом" здійснити поїздки до Вашингтона і Нью-Йорка і "продовжувати свою справу".