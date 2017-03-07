ЗМІ дізналися причину смерті у США співавтора "плану Артеменко" по Криму

Зять Оронова Брайан Коен заявив BuzzFeed, що його тесть Алекс Оронов помер після тривалої хвороби. Останні три місяці, за його словами, він провів у центрі для онкологічних хворих - Memorial Sloan Kettering Cancer Center на Манхеттені в Нью-Йорку. "Мій тесть пішов після тривалого бою з важкою хворобою", - заявив Коен, відмовившись уточнити деталі.

Крім того, за даними джерел 112.ua, у Оронова був рак крові. За кілька років до смерті йому навіть зробили дорогу операцію по пересадці кісткового мозку, але хвороба не відступила. "З грудня Оронов перебував у госпіталі в США практично весь час, а в останні місяці навіть не відповідав на дзвінки", - розповів виданню близько знайоме з Ороновим джерело. Очевидно, що в написанні "плану Артеменко" він участі приймати не міг. Ймовірно, просто звів Артеменко з Коеном.

За даними ЗМІ, Оронов допомагав налагоджувати зв'язки між російськими офіційними особами і Дональдом Трампом через свого родича, особистого адвоката Трампа - Майкла Коена. Так була організована зустріч Артеменко з цим адвокатом і російськими представниками для обговорення "мирного плану" по Криму.

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Як повідомляв УНІАН, 6 березня народний депутат Андрій Артеменко повідомив про смерть людини, який був одним з авторів так званого плану "оренди Криму" Росії і врегулювання конфлікту на Донбасі, громадянина США Алекса Оронова.

20 лютого видання The New York Times повідомило, що депутат від Радикальної партії Андрій Артеменко передав у Білий дім "план нормалізації відносин" між Україною і Росією для скасування санкцій.

«Планом» передбачається виведення всіх російських військ із Східної України; українські виборці, у відповідності з ідеєю Артеменко, повинні вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Фракція Радикальної партії 20 лютого ухвалила рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження щодо Артеменка за підозрою у скоєнні замаху на територіальну цілісність України в координації з представниками РФ.

27 лютого Артеменко заявив, що він планує "найближчим часом" здійснити поїздки до Вашингтона і Нью-Йорка і "продовжувати свою справу".