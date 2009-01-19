Україна перейде на європейську ціну на газ у II кварталі - експерт

Судячи із відсутності з російського боку тріумфальних повідомлень про «перемогу над Україною», росіяни стримано оцінюють результат газового конфлікту – вони не реалізували левову частку своїх планів.

Таке переконання висловив експерт Школи політичної аналітики при НАУ КМА Петро БУРКОВСЬКИЙ, даючи попередню оцінку газовим домовленостям між прем’єр-міністрами України і Росії Юлією ТИМОШЕНКО та Володимиром ПУТІНИМ,

За словами експерта, “для України ж перехід на європейську ціну на газ (мінус 20%) фактично відбудеться тільки у другому кварталі, оскільки за нинішньої несприятливої ціни уряд зможе використовувати запаси газу, зроблені заздалегідь в українських газосховищах, і необхідності купувати дорогий російський газ не буде”.

На переконання П.БУРКОВСЬКОГО, “у другому-третьому кварталі ціна газу буде значно нижчою – у зв’язку із загальним падінням ціни на нафту”. Оціночно, вважає експерт, Україні доведеться платити від 220 до 250 доларів за тисячу кубометрів. “Це більш прийнятна ціна, і до її встановлення в України є всі можливості протриматися. Більше того - коли газ знизиться у ціні, уряд матиме нагоду поповнити власні запаси газу, щоби мати можливість маневру у майбутньому”, - висловив переконання П.БУРКОВСЬКИЙ.

При цьому він підкреслив, що “у подальшому контракти на постачання газу будуть укладатися напряму між «Газпромом» та «Нафтогазом» - тобто із схеми постачання прибрані посередники, що само по собі вже є позитивним наслідком останніх домовленостей між Ю.ТИМОШЕНКО та В.ПУТІНИМ”.

Як повідомляв УНІАН, домовленість про ціну на газ для України і транзитний тариф була досягнута на переговорах прем`єрів України і РФ, які завершилися в ніч на неділю в Москві.

Відповідно до домовленостей Україна може закупити газ у Росії в 2009 році за європейською ціною мінус 20%, при цьому у РФ буде пільговий тариф по транзиту газу за ставкою 2008 року. Ціна на газ в першому кварталі 2009 року для країн-сусідів України становить 470 доларів за одну тисячу кубометрів. У 2008 році Україна купувала газ по 179,5 долари за тисячу кубометрів.

Планується, що сьогодні прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО відбуде до Москви, де, як очікується, будуть підписані документи щодо оформлення домовленостей Росії та України в газовій сфері.