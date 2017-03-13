Міністр Люксембурга прилетів у Маріуполь

Міністр зовнішніх справ України Павло Клімкін разом із своїм люксембурзьким колегою Жаном Ассельборном сьогодні прибув до Маріуполя. Про це повідомляє МЗС України у Twitter.

"Міністри закордонних справ України та Люксембургу по дорозі в Маріуполь. Важливий візит, щоб відчути масштаби російської агресії та її наслідки", - йдеться у повідомленні.