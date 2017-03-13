Міністр Люксембурга прилетів у Маріуполь
13:15, 13 березня 2017Політика
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Чиновник прилетів, щоб оцінити ситуацію на лінії розмежування.
Клімкін і Ассельборном прилетіли в Маріуполь / twitter.com/MFA_Ukraine
Міністр зовнішніх справ України Павло Клімкін разом із своїм люксембурзьким колегою Жаном Ассельборном сьогодні прибув до Маріуполя. Про це повідомляє МЗС України у Twitter.
"Міністри закордонних справ України та Люксембургу по дорозі в Маріуполь. Важливий візит, щоб відчути масштаби російської агресії та її наслідки", - йдеться у повідомленні.
FMs of #Ukraine and #Luxembourg are flying to #Mariupol. Important visit to see the scale of #Russia|n aggression and its consequences pic.twitter.com/6EIv2JPLoq— MFA of Ukraine
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