Міністр Люксембурга прилетів у Маріуполь

13:15, 13 березня 2017
Політика
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Чиновник прилетів, щоб оцінити ситуацію на лінії розмежування.

Клімкін і Ассельборном прилетіли в Маріуполь / twitter.com/MFA_Ukraine

Міністр зовнішніх справ України Павло Клімкін разом із своїм люксембурзьким колегою Жаном Ассельборном сьогодні прибув до Маріуполя. Про це повідомляє МЗС України у Twitter.

"Міністри закордонних справ України та Люксембургу по дорозі в Маріуполь. Важливий візит, щоб відчути масштаби російської агресії та її наслідки", - йдеться у повідомленні.

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Теги: #Клімкін#Маріуполь