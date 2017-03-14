У Чернівцях під ОДА - мітинг на підтримку блокади на Донбасі (пряма трансляція)

В Чернівцях активісти вийшли на мітинг підтримки затриманих учасників блокади, після чого зайшли в будівлю Чернівецької обласної державної адміністрації, повідомляє Inforesist за інформацією weche.

Вони вимагають чіткої позиції крайової влади.

«Будемо писати вимоги. Будемо вимагати позачергову сесію. Ми повинні підтримати блокаду ОРДЛО», — сказала представниця протестувальників Ольга Кобевко.

Також активісти зажадали націоналізувати Чернівціобленерго і Чернівцігаз.

Мітингулвальники зайшли в будівлю Чернівецької ОДА. Вимагають чіткої позиції крайової влади #Чернівці#блокадаордлоpic.twitter.com/wN1OFNniRz — weche info (@WecheInfo) March 13, 2017

Активісти вимагають скликати позачергову сесію облради 14.03 та звільнити Авакова #Чернівці#блокадаордлоpic.twitter.com/kazzbQA57n — weche info (@WecheInfo) March 13, 2017

Голова Чернівецької облради на дзвінки активістів не відповідав. Зате до ОДА підійшов заступник мера Чернівців Володимир Середюк.

Заступник голови Чернівецької ОДА Олег Стецевич вважає, що «з ворогом воювати по-справжньому» і готовий допомогти в блокаді ОРДЛО — підписатися під зверненням активістів.

Представники ОДА пропонують обговорити питання блокади 14 березня в 12:00. Активісти не погоджуються і скликають в ОДА депутатів міської ради.