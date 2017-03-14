У Чернівцях під ОДА - мітинг на підтримку блокади на Донбасі (пряма трансляція)

01:14, 14 березня 2017
Політика
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Вони вимагають скликати позачергову сесію для підтримки блокадників на Донбасі.

promin.cv.ua

В Чернівцях активісти вийшли на мітинг підтримки затриманих учасників блокади, після чого зайшли в будівлю Чернівецької обласної державної адміністрації, повідомляє Inforesist за інформацією weche.

Вони вимагають чіткої позиції крайової влади.

«Будемо писати вимоги. Будемо вимагати позачергову сесію. Ми повинні підтримати блокаду ОРДЛО», — сказала представниця протестувальників Ольга Кобевко.

Також активісти зажадали націоналізувати Чернівціобленерго і Чернівцігаз.

Голова Чернівецької облради на дзвінки активістів не відповідав. Зате до ОДА підійшов заступник мера Чернівців Володимир Середюк.

Заступник голови Чернівецької ОДА Олег Стецевич вважає, що «з ворогом воювати по-справжньому» і готовий допомогти в блокаді ОРДЛО — підписатися під зверненням активістів.

Представники ОДА пропонують обговорити питання блокади 14 березня в 12:00. Активісти не погоджуються і скликають в ОДА депутатів міської ради.

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