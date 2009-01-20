МЗС України обурене черговими «перлами» Черномирдіна

Міністерство закордонних справ України обурене зневажливими висловлюваннями Посла Росії Віктора ЧЕРНОМИРДІНА про внутрішню ситуацію в Україні .

Про це йдеться заяві МЗС України, текст якої передано УНІАН.

Зокрема, зазначивши, що “російські можновладці й надалі не знаходять в собі сили зупинити інформаційний наступ на Україну”, МЗС звертає увагу, що останній наочний приклад цього – висловлювання Посла РФ в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА, “який, так і не усвідомивши ролі та значення Надзвичайного і Повноважного Посла в країні перебування, вкотре у зневажливому тоні коментує внутрішню ситуацію в Україні”.

“Можна й не знати положення Віденської конвенції про дипломатичні зносини, але елементарна етика вимагає щонайменше поваги до країни, в якій ти працюєш. До якої міри треба не любити країну перебування, аби так зухвало і цинічно про неї висловлюватися?!”, - заявили в МЗС.

В зовнішньополітичному відомстві України переконані, що “український і російський народи не пробачать тим, хто своїми заявами і діями штучно розпалює ворожнечу між ними, зводить нанівець зусилля з налагодження добросусідських і рівноправних відносин на основі норм міжнародного права”.

Як повідомлялося, зокрема, В.ЧЕРНОМИРДІН 19 січня заявляв, що в майбутньому Росія може відмовитися від використання газотранспортної системи України для транспортування газу до Європи.

“Якщо питання постане так далі, ми взагалі можемо обійти Україну. Якщо вони цього хочуть – вони цього доб`ються. Вони сьогодні дуже близькі до того, щоб залишитися зі своєю газотранспортною системою один на один, з металобрухтом, заритим у землю», - заявив В.ЧЕРНОМИРДІН.

Він також зазначив, що заяви українських політиків про те, що у Росії немає газу для поставок до Європи, не відповідають дійсності.

“Це хто говорить? У них мізків мало, якщо вони говорять такі речі! У себе треба дивитися. Не треба заглядати в чужі кишені, не треба лізти туди, де ти абсолютно нічого не розумієш…Все, що ми маємо, - наше. Ми на найближчі сто років забезпечені», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.