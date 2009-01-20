Бжезінський: втрати Росії в газовій війні більші

Російська Федерація в газовій суперечці з Україною стратегічно більше втратила, ніж Україна, оскільки не змогла добитись тиску країн Євросоюзу на українців для послаблення їх позиції.

Таку думку висловив газеті New York Times колишній голова Ради національної безпеки США Збігнєв БЖЕЗІНСЬКИЙ.

«У довшій перспективі у великому програші є росіяни. Те, що зробила РФ, не було проти Європи як такої, а проти України з надією, що європейці об’єднаються проти неї», - сказав він.

З.БЖЕЗІНСЬКИЙ відзначив, що в газовій суперечці Москви та Києва вирішувалась стратегічна, а не фінансова проблема.

«Росіяни сподівались, що європейці сильно натиснуть на Україну і дадуть зрозуміти, що можуть не враховувати її позиції», - сказав З.БЖЕЗІНСЬКИЙ.

«Не вийшло так добре, як сподівались», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна та РФ 19 січня домовились про відновлення поставок газу, припинених 1 січня для українців та з 7 січня - для країн Європейського Союзу.

Сторони підписали 10-річний контракт на поставки газу, який передбачає для України перехід на ринкову формулу ціни газу, а для РФ збільшення ставки транзиту.

Київ погодився зберегти для росіян пільгову ставку транзиту на газ в 2009 році на рівні 1,7 доларів за тисячу кубометрів в обмін на 20% знижку на газ в поточному році.