Підсумки від Баррозу: газ з Росії - не гарантований, транзит Україною - теж

Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ заявляє, що Росія не може вважатися надійним постачальником газу, а Україна – його надійним транзитером.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Ж.БАРРОЗУ заявив журналістам сьогодні.

«Газ, що постачається з Росії, не гарантований, газ, що постачається через Україну, - не гарантований», - сказав Ж.БАРРОЗУ. «І це об’єктивний факт», - додав президент Єврокомісії.

Він зазначив, що з цього факту потрібно зрозуміти необхідність для Європи забезпечити повноцінну диверсифікацію, яка має передбачати диверсифікацію країн-постачальників, транзитних маршрутів та енергетичних ресурсів, що використовуються Євросоюзом.

«Диверсифікація – це не послання проти когось, проти жодної з країн-постачальників чи транзитерів, це питання безпеки», - сказав Ж.БАРРОЗУ.