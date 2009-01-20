У ЄЦ обурились законопроектом «Прутніка та компанії»

Народний депутат України, заступник голови партії “Єдиний центр” Леся ОРОБЕЦЬ закликає парламентаріїв, що лобіюють ідею відновлення візуальної реклами тютюнових й алкогольних виробів, підтримувати рекламну галузь із власної кишені.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Нехай краще автори законопроекту, згідно з яким тютюн і алкоголь мають повернутися на телебачення та носії зовнішньої реклами, демонструватимуть на біг-бордах власні обличчя. Може, хоч тоді країна краще знатиме своїх «героїв», – зауважила Л.ОРОБЕЦЬ.

За її словами, автори проекту відверто захищають бізнесові інтереси, між тим як «ціна питання – відновлення в сфері рекламного бізнесу вакханалії з підсаджування на тютюнову й алкогольну голку українських підлітків ще й упродовж 2009 року».

Л.ОРОБЕЦЬ зазначила, що щороку в країні помирають більш як 150 тисяч громадян, що потерпають від алкогольної та тютюнової залежності. «Ідеться про населення невеликого міста. Ось реальна ціна, котру маємо заплатити за надприбутки купки багатіїв і цього року, в разі прийняття проекту Едуарда ПРУТНІКА (фракція Партії регіонів) та компанії», – наголосила заступник голови “Єдиного центру”.

Особливий цинізм авторів проекту Л.ОРОБЕЦЬ вбачає в спробі обґрунтувати “тривіальний лобізм турботою про захист українських громадян від наслідків економічної кризи”. «Десяткам тисяч співвітчизників, що мають «за планом» покласти життя на вівтар чиїхось бізнес-інтересів, криза дійсно вже не зашкодить. А от сотням тисяч юнаків і дівчат, що на заміну померлим встигнуть «підсісти» на мальовничу та спокусливу «візуалку», така законотворчість ще десятки років вилазитиме боком. Адже в підлітків лише формується абстрактне мислення. Вони переважно мислять образами – на те і розрахунок», – підкреслила Л.ОРОБЕЦЬ.

Довідка УНІАН. 25 грудня 2008 року народні депутати Олена КОНДРАТЮК, Олександр АБДУЛЛІН, Микола БАГРАЄВ, Олена БОНДАРЕНКО, Віктор ЛАНДИК, Едуард ПРУТНІК, Юрій СТЕЦЬ, Віктор УКОЛОВ, Андрій ШЕВЧЕНКО внесли на розгляд Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо запобігання негативним наслідкам фінансово-економічної кризи у рекламній галузі та електронних засобах масової інформації)». Положеннями законопроекту передбачається збільшити з 5 до 10% розмір коштів (обраховується від загальної суми витраченої рекламодавцями алкогольних напоїв та тютюнових виробів на розповсюдження реклами на території України), котрі спрямовуються на виробництво та розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди тютюнопаління та зловживання алкоголем.

Законопроектом пропонується тимчасово до 1 січня 2010 року зупинити дію абзацу другого частини першої статті 5 чинного Закону України «Про рекламу», положеннями якого забороняється у телепередачах наводити будь-яку інформацію рекламного характеру, яка подається у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу, про спонсора - виробника алкогольних напоїв, його ім`я (найменування) та/або знак для товарів і послуг.

Також, згідно з положеннями проекту, тимчасово до 1 січня 2010 року пропонується зупинити дію абзацу восьмого частини першої та абзацу восьмого частини другої статті 22 чинного Закону України «Про рекламу», згідно з якими забороняється реклама тютюнових та алкогольних виробів засобами зовнішньої реклами.

При цьому необхідність ухвалення цього законопроекту обумовлюється “нагальною необхідністю мінімізації негативних явищ, спричинених фінансово-економічною кризою у медійній та рекламній галузях”. У пояснювальній записці до законопроекту депутати зазначають, що призупинення на однин рік дії положень чинного Закону, які запроваджують на телебаченні додаткові обмеження стосовно спонсорів, дозволить телевізійній індустрії додатково отримати у 2009 році 265 млн. грн.

Стосовно зовнішньої реклами, депутати вважають, що тимчасове (на один рік) призупинення дії положень Закону України «Про рекламу», якими забороняється реклама тютюнових та алкогольних виробів на зовнішніх носіях, автоматично сприятиме підвищенню підприємницької активності, зменшення втрат ринку зовнішньої реклами від впливу кризи. За їхніми розрахунками, це принесе додатково 170-190 мільйонів гривень загальних бюджетів у галузь зовнішньої реклами; відповідно, держава з цієї суми отримає податок з реклами та кошти на виробництво та розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди тютюнопаління та зловживання алкоголем.