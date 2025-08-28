Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій відмовився виконувати припис Держслужби з етнополітики та свободи совісті.

Київську митрополію Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) визнали афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонена. Про це повідомили у Державній службі України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

"Такому рішенню передувало здійснення дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена", - йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що дослідження виявило ознаки афіліації митрополії УПЦ з РПЦ, що є порушенням Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". ДЕСС направила у митрополію припис про усунення порушення закону. Проте, кажуть у відомстві, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис.

"Таким чином, у зв’язку з відсутністю підстав для висновку про усунення порушень або помилковості винесеного припису відповідно до частини п’ятнадцятої статті 16 Закону або відкликання припису відповідно до частини сімнадцятої статті 16 Закону, ДЕСС визнала Київську митрополію Української православної церкви афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій"", - заявили в ДЕСС.

Припис для Київської митрополії УПЦ МП

Як повідомляв раніше УНІАН, Київській митрополії УПЦ МП у липні 2025-го було винесено припис про усунення порушень, згідно з яким вона має розірвати зв’язки з РПФ. Відповідно до законодавства митрополія зобов’язана була усунути виявлені порушення до 18 серпня 2025 року.

У приписі йшлося, що Митрополит Київський і всієї України Предстоятель УПЦ має надати рішення найвищих органів церковної влади та управління, уповноважених на прийняття рішень щодо вирішення питань життя УПЦ, зокрема канонічних, богословських, церковно-адміністративних, на вираження позиції УПЦ з актуальних проблем сучасного суспільства, а також щодо виходу УПЦ зі структури РПЦ.

Також зазначалося, що Митрополит має "публічно заявити в усній або письмовій формі про свою незгоду із призначенням до статутних органів управління РПЦ та підготувати відповідну заяву для припинення повноважень і розірвання зв’язків з РПЦ". Він також мав надати відповідне підтвердження щодо ухваленого рішення.

