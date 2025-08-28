Спецпосланець президента США зазначив, що ціллю росіян під час атаки були саме мирні жителі.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог відреагував на російську атаку по Україні в ніч на четвер, 28 серпня, епіцентром якого стала столиця України - місто Київ. В соцмережі Х він засудив дії Росії.

Келлог зазначив, що Росія здійснила другу за величиною повітряну атаку за час повномасштабної війни, використавши 600 безпілотників та 31 ракету.

Також він зазначив, що цілями країни-агресора були не місця скупчення українських військових чи військова інфраструктура, а будинки з мирними жителями, та офіси європейських місій.

"Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва - підриви цивільних поїздів, офісів місій ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів. Ці кричущі атаки загрожують миру, якого прагне президент США", - заявив спецпосланець Трампа.

Війна в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на російсську атаку по Україні заявою, що жодних домовленостей щодо повітряного перемир'я з Україною не досягалося. Він знову підкреслив, що нібито російські збройні сили "успішно завдають ударів по військовій інфраструктурі України". Водночас, Пєсков додав, що Росія зацікавлена в продовженні переговорів з Україною.

Також ми писали, що мер Києва Віталій Кличко зазначив, що в Києві та Київській області п'ятниця, 29 серпня, оголошена Днем жалоби в памʼять за жертвами масованої російської атаки. Глава Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко проінформував, що станом на 14:30 вже відомо про 17 загиблих, з яких четверо діти. За словами Кличка, найменшій загиблій дівчинці було всього 3 роки.

