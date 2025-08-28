Генсек ООН Антоніу Гутерреш жорстко засудив нічну атаку Росії по Україні, внаслідок якої загинуло щонайменше 19 людей. Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х.
"Я засуджую нічну ракетну атаку та атаку безпілотників Росією на українські міста, включаючи Київ, в результаті якої загинуло та було поранено багато мирних жителів", – написав він.
Гутерреш наголосив, що удари по цивільному населенню та об'єктах цивільної інфраструктури є "неприйнятними та мають бути негайно припинені".
"Я знову закликаю до повного, негайного та безумовного припинення вогню, яке призведе до справедливого, всеохоплюючого та сталого миру в Україні", – йдеться у його заяві.
Позиція Гутерреша: що треба знати
Як писав УНІАН, на словах генсек ООН підтримує територіальну цілісність та незалежність України. Він також неодноразово публічно засуджував російську агресію загалом і окремі російські удари по Україні зокрема.
Однак його практичні кроки викликають чимало запитань. Наприклад, у жовтні минулого року він особисто відвідав саміт БРІКС в Росії, до обіймався з Путіним. Після візиту в Росію Гутерреш хотів зазирнути ще й до Києва, але Україна відмовилася його приймати.