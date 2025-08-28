Раніше Гутерреша неодноразово критикували за в'ялу реакцію на російські злочини.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш жорстко засудив нічну атаку Росії по Україні, внаслідок якої загинуло щонайменше 19 людей. Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Я засуджую нічну ракетну атаку та атаку безпілотників Росією на українські міста, включаючи Київ, в результаті якої загинуло та було поранено багато мирних жителів", – написав він.

Гутерреш наголосив, що удари по цивільному населенню та об'єктах цивільної інфраструктури є "неприйнятними та мають бути негайно припинені".

Відео дня

"Я знову закликаю до повного, негайного та безумовного припинення вогню, яке призведе до справедливого, всеохоплюючого та сталого миру в Україні", – йдеться у його заяві.

Позиція Гутерреша: що треба знати

Як писав УНІАН, на словах генсек ООН підтримує територіальну цілісність та незалежність України. Він також неодноразово публічно засуджував російську агресію загалом і окремі російські удари по Україні зокрема.

Однак його практичні кроки викликають чимало запитань. Наприклад, у жовтні минулого року він особисто відвідав саміт БРІКС в Росії, до обіймався з Путіним. Після візиту в Росію Гутерреш хотів зазирнути ще й до Києва, але Україна відмовилася його приймати.

Вас також можуть зацікавити новини: