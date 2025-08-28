Гра доступна на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X|S.

На ПК, PlayStataion 5 і Xbox Series вийшов Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – ремейк третьої частини культової шпигунської серії. Хідео Кодзіма випустив оригінал понад 20 років тому – у 2004-му році, коли ще працював у компанії Konami.

У Steam у ремейка вже почали з'являтися перші відгуки – поки що "дуже схвальні", а в PS Store його рейтинг становить 4,5 з 5. На агрегаторі OpenCritic, який збирає огляди від професійних ЗМІ, рейтинг становить 87 балів зі 100 (в оригіналу – 91 зі 100).

Журналісти називають Metal Gear Solid Delta: Snake Eater "акуратним, але вірним класиці" ремейком. Розробник буквально переніс локації, контент, персонажів і механіки (один із босів усе ще може померти від старості) прямо з оригінальної MGS 3, але з поліпшеною графікою, камерою та керуванням. Тому не варто чекати змін у сюжеті або основному геймплеї.

Серед негативних оглядів є скарги на невеликі пригальмовування в кат-сценах та візуальні артефакти. "Metal Gear Solid 3 навряд чи сильно потребувала ремейку, але тепер, коли він вийшов, я не впевнений, що коли-небудь зможу повернутися до оригінальних версій", пише автор Game Informer.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - системні вимоги

Процесор: Intel i5 8600 або AMD Ryzen 5 3600

ОЗП: 16 ГБ ОЗП

Відеокарта: RTX 2060 Super (або новіше)

Сховище: 100 ГБ

Нагадаємо, події гри розгортаються в СРСР під час Холодної війни. Головний герой – Нейкед Снейк, оперативник загону FOX, якому доручено звільнити радянського вченого і знищити експериментальну суперзброю. На думку творців, ремейк стане ідеальною точкою входу для новачків, які хочуть познайомитися з класичною серією.

Якщо ремейк "трійки" добре себе покаже, цілком імовірно, що в майбутньому ми отримаємо оновлення першої та другої частини на Unreal Engine.

Хідео Кодзіма, творець оригінальної гри, говорив, що в рімейк Metal Gear Solid 3 грати не планує. Він зазначив, що майже не грає в сучасні ААА-ігри. Його набагато більше приваблюють тайтли від інді-розробників, які частіше ризикують.

