За даними турецьких ЗМІ, був атакований завод "Байрактар".

Під час нічної атаки по Україні Росія зокрема вдарила по турецькому підприємству та посольству Азербайджана у Києві. Про це у своєму телеграм розповів президент України Володимир Зеленський.

Так, український лідер повідомив, що мав телефонну розмову із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Обмінялися думками щодо актуальної ситуації та обговорили наступні дипломатичні кроки. Україна готова говорити у форматі лідерів, бо це єдиний дієвий формат. І, на жаль, саме Росія ухиляється від цього та продовжує війну", – написав Зеленський.

Відео дня

Згадуючи нічну атаку РФ по Україні, президент зауважив, що "були удари по турецькому підприємству, по Посольству Азербайджану, Представництву Євросоюзу, Британській Раді, по житлових масивах".

Яке саме турецьке підприємство було ціллю російської атаки, він не уточнив. Однак раніше турецьке видання Türkiye Gazetesi написало, що росіяни завдали двох ударів по щойно збудованому заводу турецької компанії Baykar (виробник дронів "Байрактар") під Києвом.

"Багато говорили про гарантії безпеки. Президент Ердоган повідомив, що долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі", – додав Зеленський.

Нічний удар РФ по Україні

Як писав УНІАН, протягом ночі і ранку Росія завдала по Україні масованого ракетно-дронового удару. Загалом ворог застосував 629 засобів повітряного нападу, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За словами начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковника Юрія Ігната, 5 ракет та 30 дронів змогли завдати прямих влучань по заданих цілях. Такими цілями зокрема стали іноземні дипломатичні установи та житлова п'ятиповерхівка у Києві. Станом на момент цієї публікації було відомо про 19 загиблих.

Вас також можуть зацікавити новини: