Газпром отримав право обслуговувати до 25% промислового ринку України
16:53, 20 січня 2009Політика
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"Це важлива частина наших домовленостей"
ВАТ «Газпром» отримав право обслуговувати до 25% ринку промислових споживачів України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції сказав заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ.
«Газпром» через компанію «Газпромзбут Україна» матиме право обслуговувати до 25% ринку промислових споживачів України», - сказав він.
«Це важлива частина наших домовленостей, які відображають партнерські відносини НАК «Нафтогаз Україна» і ВАТ «Газпром», - сказав він.
Кажучи про обсяг цього газу, А.МЕДВЕДЄВ наголосив, що це залежатиме від внутрішнього попиту.
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