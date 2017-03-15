Рабинович назвав події в Раді репетицією військового перевороту

Події, які відбулися сьогодні в будівлі Верховної Ради, є репетицією військового перевороту в Україні. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив народний депутат України, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер політичної партії “За життя” Вадим Рабинович.

“Сьогодні відбулася репетиція військового перевороту в країні, де влада не може і не вміє керувати, не користується підтримкою населення, не знає, як виходити з кризи. Якщо дії тих, хто скоїв ці антизаконні, антиконституційні дії, не отримають адекватної оцінки з боку суспільства, політиків і міжнародних інституцій, то ми з вами станемо ще на крок ближче до диктатури і національної катастрофи”, — заявив Рабинович.

На думку депутата, метою події була демонстрація сили.

“До зали Верховної Ради поза рамками закону, поза рамками парламентаризму і навіть не в традиціях частомайданної України зайшли люди в формі. у даний момент вони виявилися співробітниками поліції. А могли виявитися просто "зеленими чоловічками" від якоїсь іншої організації. А що такого, вони ж хотіли висловитися", - зазначив лідер партії “За життя”.

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На думку Рабиновича, якби мова дійсно йшла про підстави для зняття недоторканності з депутата Володимира Парасюка, досить було б просто запропонувати це залу.

“І, повірте мені, весь зал з величезним задоволенням віддав би Парасюка на розтерзання Феміді. Але потрібно було інше. Нам продемонстрували, як, наплювавши на закони тієї Європи, куди нас обіцяли привести, в будь-який момент до зали парламенту можуть зайти "люди в зеленому" — і пояснити своє розуміння того, як повинен голосувати парламент”, - наголосив нардеп.

У той же час Рабинович позитивно оцінив дії віце-спікера Оксани Сироїд, яка закрила засідання.

“Радує одне. Я бачив, скільки депутатів у залі були обурені тим, що сталося. Нехай ще боязко й несміливо поглядаючи на своїх "сотників“ і "десятників“ в партійній системі, але вже багато хто почав розуміти, що беззаконня зжирає всіх. Просто не всіх одночасно. І ще про одне. Я добре знайомий з роботою міжнародних інституцій — і можу сказати, що сьогоднішні дії псевдопатріотів із захоплення парламенту завдадуть іміджу України збиток, який можна порівняти з діяльністю найбільшого ворога”, - резюмував парламентарій.

У середу 15 березня ранкове пленарне засідання Верховної Ради України не відбулося. Віце-спікер парламенту Оксана Сироїд закрила його, після того як на трибуну вийшли представники Національної поліції. Низка парламентаріїв вважають, що своїми діями Сироїд порушила регламентні норми.

Причиною візиту правоохоронців стала ситуація на блокпосту в Слов’янську, де напередодні стався конфлікт між правоохоронцями та учасниками блокади, одним з дійових осіб якого був нардеп Володимир Парасюк.

Нагадаємо, що в результаті інциденту семеро співробітників поліції опинилися в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.