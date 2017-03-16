Автори Конституції взялися за розробку нового Основного закону

Щоб зберегти країну і покінчити з безправ’ям українців, треба розробити й ухвалити нову Конституцію України, що збалансує суспільні відносини. Про це заявили учасники дискусійного майданчика з розробки нового проекту Основного Закону, яке відбулося з ініціативи Аграрної партії 15 березня.

У ньому взяли участь відомі політики, громадські діячі, науковці. Учасники зібрання обговорили роль Конституції в житті суспільства та новітні виклики, на які має відповісти Основний Закон.

Під час заходу було презентовано основні тези 5 проектів Конституції, наголошено на тому, що настав час напрацювати один.

За словами академіка Ігоря Юхновського, нова Конституція повинна сприяти формуванню базових основ справжньої національної держави.

«Найголовніше, що маємо виховати — це патріотизм і звичка платити податки. Патріотизм починається з освіти. Податки мають платити всі, бо інакше не буде держави. Ми маємо наново побудувати державу. І цій меті повинна служити оновлена Конституція, що врахує все найкраще від Конституції зразка 1996 року, яка вже виконала свою місію. Народ України повинен отримати новий дороговказ у вигляді нової редакції Конституції, що враховує нові виклики», - зазначив Ігор Юхновський.

Колишній голова ВРУ Олександр Мороз відзначив, що нова Конституція повинна консолідувати суспільство, стати об’єднавчим фактором.

«Конституція має стати основою єдності держави. Я переконаний, що зробити це можна через ухвалення проекту Основного Закону на референдумі. Але люди мають бути впевнені, що їм не підсунуть кота в мішку. Треба скласти єдиний варіант Конституції, почати підготовку до його затвердження на референдумі», - сказав Олександр Мороз.

Доктор юридичних наук Володимир Буткевич, що в 1994-1996 роках був членом Конституційної комісії ВРУ наголошує на необхідності об'єднання наукових кіл для розробки головного закону.

«Наших вчених я поділив би на дві категорії – одні схиляються до компіляції кращих зразків закордонних конституцій, інші готують ідейну модель Конституції. І тим, і тим поодинці не вдавалося втілення свого проекту. Ми маємо проаналізувати той негативний досвід, який вироблено вченими і практиками-розробниками Конституції. Зібравшись сьогодні ми зробили перший крок для об'єднанням зусиль. Далі має бути спільна робота над основними положеннямионовленого документа», - підкреслив Володимир Буткевич.

Громадський діяч Володимир Степаненко наголосив на потребі брати найкраще з усіх проектів Конституції.

«Іконописці перед тим, як писати ікону, моляться, постяться і тільки після того беруть пензля до рук. Ми зібралися для ще більш важливої справи, від якої залежатиме доля мільйонів. Маємо брати найкраще з усіх проектів і шукати спільні принципи. Маємо забути про наші посади і регалії. Наш народ вистраждав право на нормальне життя, а воно починається з нормальної Конституції», - переконаний Володимир Степаненко.

Підсумовуючи, модератор дискусії, голова Центрального апарату Аграрної партії Роман Безсмертний відзначив, що головним завданням для учасників обговорення має стати впровадження механізмів, які дозволять Конституції реалізуватися в інтересах народу.

«Я часто згадую картину, де людина стоїть перед восьмиметровим парканом. Це ілюструє нашу дійсність, коли для одних є закони, а інші безправні. Наша дискусія має на меті збалансування суспільних відносин таким чином, щоб людина і громада стали реальним джерелом влади. Більшість статей нинішньої Конституції писали люди, які не мають навіть юридичної освіти. Це була відповідь на політичну кон’юнктуру. Сьогодні ситуація критична. Як тільки більшість суспільства усвідомить, що виходом із нинішньої кризи є зміна Конституції, ми повернемо ситуацію в межучервоних прапорців, за які заходити не можна і за які вже зайшла нинішня влада», - підкреслив Роман Безсмертний.

Учасники зібрання переконані, що нова редакція Конституції здатна буде дати відповіді на більшість критичних питань, що виникли у суспільстві та здатна буде «перезавантажити» державу.

Створили робочу групу, яка працюватиме над новою редакцією Основного Закону та механізмами його впровадження. До її складу, зокрема, увійшли люди, які були творцями першої Конституції Незалежної України. Серед них: академік, народний депутат I-IV скликань Ігор Юхновський, колишній голова Верховної Ради, народний депутат I-V скликань Олександр Мороз, громадський діяч, редактор інтернет-проекту «Народна Конституція» Володимир Степаненко, голова Центрального апарату Аграрної партії, народний депутат кількох скликань, надзвичайний і повноважний посол Роман Безсмертний.