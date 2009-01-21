Тимошенко поставила БЮТ завдання викликати Ющенка на килим

Фракція Блоку Юлії Тимошенко почала збір підписів народних депутатів для проведення позачергової сесії Верховної Ради для розгляду питання про рефінансування комерційних банків Національним банком України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

“Згідно із законом і за регламентом дата позачергової сесії парламенту призначається протягом трьох днів з моменту подання 150 підписів”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр розраховує, що фракція збере необхідні 150 підписів протягом двох найближчих днів.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що фракція БЮТ має намір ініціювати розгляд у ході позачергової сесії парламенту законопроектів про внесення змін до закону про Національний банк України.

“Це дозволить на позачерговому засіданні заслухати Президента країни про те, чому він не реагує та такі дії Національного банку, чому Президент країни не здійснює адекватні своїм конституційним повноваженням дії, не перешкоджає корупції, по суті справи, нехтує своїми повноваженнями. Прийшов час заслухати голову Національного банку, його правління, які продовжують сьогодні незаконні дії зі знищення гривні», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово обвинувачувала керівництво НБУ в корупції, махінаціях, непрозорому рефінансуванні комбанків і девальвації гривні і вимагала відставки В.СТЕЛЬМАХА.