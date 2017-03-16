Франція закликала Україну зняти блокаду ОРДЛО

Франція стурбована прийнятим 15 березня рішенням українського уряду щодо введення тимчасової заборони на перевезення вантажів через лінію зіткнення у зоні АТО.

"Ми закликаємо українську владу продовжувати свої зусилля зі зняття блокади залізничних шляхів по всій лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні МЗС Франції.

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Крім того, Франція закликала російську та українську владу зосередити всі свої зусилля на реалізації Мінських домовленостей.

Також у повідомленні наголошується, що напруженість посилюється у зв'язку з недавнім рішенням російської влади визнати "документи" псевдореспублік на Донбасі, а також через "націоналізацію" українських підприємств в ОРДЛО.

Нагадаємо, 16 березня Порошенко підписав указ про тимчасову заборону на переміщення товарів через лінію розмежування в зоні АТО.

15 березня РНБО прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні АТО.