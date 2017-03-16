У Євросоюзі назвали анексію Росією Криму прямим викликом міжнародній безпеці

Європейський Союз не визнає та засуджує анексію Росією Криму, яка є прямим викликом міжнародній безпеці.

Про це повідомляє Постійне представництво ЄС в Організації з безпеки і співробітництва в Європі у мікроблозі у Twitter.

«Не визнаємо та засуджуємо незаконну анексію Росією Криму та Севастополя, що є порушенням міжнародного права та є прямим викликом міжнародній безпеці», - йдеться в повідомленні.

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Крім того, у ЄС привітали продовження мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні і підтвердили, що мандат СММ охоплює всю Україну, включно з Кримом.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Постійна рада ОБСЄ схвалила рішення про продовження на 12 місяців - до 31 березня 2018 року - мандату СММ ОБСЄ в Україні.

***Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% з числа тих, хто взяв участь у «референдумі» 16 березня 2014 року, висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили низку економічних санкцій проти Росії.