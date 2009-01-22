У ЄЦ придумали найбільш дієвий антикризовий захід

Найбільш дієвим антикризовим заходом для України буде відставка уряду Юлії ТИМОШЕНКО. Про це сьогодні під час прес-конференції заявив керівник Кіровоградської обласної організації партії «Єдиний Центр» Анатолій РЕВЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, якщо таке питання буде винесено на розгляд парламенту, депутати «Єдиного центру» однозначно голосуватимуть «за».

«Уряд не виконав жодної своєї обіцянки, а деякі рішення Ю. ТИМОШЕНКО взагалі призвели до фатальних наслідків в економіці держави, наприклад, виплата по тисячі гривень спричинила інфляцію. Обіцянки не допустити подорожчання м`яса обернулись завезенням в Україну великої кількості неякісної продукції і фактичним знищення вітчизняного тваринництва та переробної галузі», - наголосив А.РЕВЕНКО.

Він також заявив, що діяльність уряду базується на принципах непрофесійності, лобізму та корумпованості, оскільки за кожним рішенням стоїть хтось із народних депутатів від БЮТ.

«Газова угода, укладена ТИМОШЕНКО і ПУТІНИМ, поставила Україну на коліна, а президентські амбіції нашого прем’єр-міністра продемонстрували зраду національних інтересів», - підсумував лідер Кіровоградського обласного осередку «Єдиного центру».