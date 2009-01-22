Центр Львова заблокували сотні 20-тонних фур

Сьогодні вантажні автоперевізники Львівщини розпочали попереджувальну акцію протесту проти «бездіяльності держави у підтримці перевізників».

Як передає кореспондент УНІАН, зранку 70 вантажівок-учасників протестної акції курсували по колу об’їзною дорогою траси Київ-Чоп біля Львова. Вони не перекривали рух транспорту та озвучували свої вимоги.

Починаючи з 13.00, двадцятитонні фури почали з‘їжджатися на вулицю Богдана Хмельницького у Львові, де у ці хвилини вже зібралося більше сотні вантажних фур приватних перевізників. До них продовжують приєднуватися перевізники з районів області.

«Перевізники протестують проти бездіяльності держави у підтримці перевізників, адже люди взяли безліч кредитів під заставу машин, землі, нерухомості. Банки, усупереч законодавству, піднімають відсоткові ставки, не дають відтермінування по виплатах за кредит, є проблеми з візами. Через коливання курсу долара рентабельність автоперевізників дорівнює нулю", - заявив УНІАН голова Асоціації вантажоперевізниів Львівщини Сергій ЧЕПУРНИЙ.

За його словами, "ми вимагаємо, аби держава негайно втрутилася у ситуацію. Ще 12 грудня минулого року свої вимоги ми скерували Президенту України, Кабінету Міністрів України, Міністерству закордонних справ, голові Нацбанку, а також головам Львівської ОДА та міської ради Львова. Жодної реакції!».

За словами С.ЧЕПУРНОГО, учасники акції протесту не мають наміру перекривати рух автотранспорту, проте «поки що не бачать жодної реакції з боку обласної та міської влади Львова на масову акцію перевізників, яка з об‘їзної дороги перемістилася у Львів».

Учасники акції кажуть, що готові вдатися до безстрокової акції протесту, якщо влада не прислухається до їх вимог.

Сьогоднішній попереджувальний страйк перевізників у Львові триватиме до 17.00.