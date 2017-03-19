Російський віце-прем'єр у соцмережі образив Клімкіна через твіт про Крим
11:33, 19 березня 2017Політика
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Російські дипломати часто вдаються до образ з приводу висловлювань українських політиків.
Рогозін вдався до образ / Фото УНІАН
Віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Рогозін зневажливо висловився на адресу глави МЗС України Павла Клімкіна у своєму Twitter.
Образи були викликані дописом українського міністра закордонних справ, у якому він обіцяє повернути свободу кримчанам.
"Ну і гальмо! Вони вже три роки як вільні", - написав Рогозін.
Ну и тормоз! Они уже три года как свободны https://t.co/xLk0Mh3bJy— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 19, 2017
"Три роки тому у кримчан відібрали свободу. Щодо свободи не буває компромісів. Ми її повернемо спільно. #CrimeaIsUkraine", - зазначив раніше Клімкін у своєму повідомленні.
Три роки тому у кримчан відібрали свободу. Щодо свободи не буває компромісів. Ми її повернемо спільно. #CrimeaIsUkraine— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 18, 2017
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