Російський віце-прем'єр у соцмережі образив Клімкіна через твіт про Крим

Віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Рогозін зневажливо висловився на адресу глави МЗС України Павла Клімкіна у своєму Twitter.

Образи були викликані дописом українського міністра закордонних справ, у якому він обіцяє повернути свободу кримчанам.

"Ну і гальмо! Вони вже три роки як вільні", - написав Рогозін.

Ну и тормоз! Они уже три года как свободны https://t.co/xLk0Mh3bJy — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 19, 2017

"Три роки тому у кримчан відібрали свободу. Щодо свободи не буває компромісів. Ми її повернемо спільно. #CrimeaIsUkraine", - зазначив раніше Клімкін у своєму повідомленні.