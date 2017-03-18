Україна поверне свободу в Крим – Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна поверне свободу тимчасово окупований Росією Крим.

Про це він написав у Twitter.

"Три роки тому у кримчан відібрали свободу. Щодо свободи не буває компромісів. Ми її повернемо спільно. #CrimeaIsUkraine", - зазначив він.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" за його самовизначенню.

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Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% учасників референдуму" 16 березня 2014 року висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму, і ввели низку економічних санкцій проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Після анексії Криму ФСБ РФ почала репресії проти проукраїнських активістів, кримських татар і журналістів.