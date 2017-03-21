Українські дипломати в Москві з'ясовують обставини затримання журналіста УНІАН в РФ

Українські дипломати в Москві з'ясовують обставини затримання журналіста УНІАН в Російській Федерації Романа Цимбалюка.

Про це у коментарі УНІАН повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Мені відома ця інформація. Консул перевіряє цю інформацію. Я, як тільки матиму офіційне підтвердження, одразу ж поінформую", - сказав Кирилич.

Нагадаємо, сьогодні у Москві російські правоохоронці затримали спецкореспондента УНІАН Романа Цимбалюка. Російські силовики забрали у Цимбалюка його документи.

Як повідомив сам Цимбалюк у коментарі УНІАН, його затримали після того, як він записав інтерв'ю з аспірантом історичного факультету МДУ Захаром Сарапуловим, який 18 березня, в день анексії Криму, вивісив прапор України. «Після того як ми записали інтерв'ю, Захар дістав прапор України, і ми його теж зняли. Після чого під'їхала поліція, почала перевіряти документи. У результаті поліцейські почали говорити, що нібито ми проводили мітинг і, можливо, викрикували якісь гасла, і зараз нас доставили до відділення поліції в будівлі МДУ. Забрали паспорти, акредитації», - повідомив Цимбалюк.

Журналіст заявляє про безпідставність затримання. «За російським законодавством, вони не мали право нас затримувати. Ми знімали в громадському місці, на вулиці, практично в сквері, неподалік від оглядового майданчика», - додав він.