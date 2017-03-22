Україна в ООН: Росія цинічно говорить про мир та продовжує фінансувати терористів на Донбасі
12:11, 22 березня 2017Політика
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Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, виступаючи в Женеві під час сесії Ради ООН з прав людини, нагадав, що Україна звернулася до Міжнародного суду ООН в Гаазі, щоб застосувати тимчасові заходи проти Росії.
REUTERS
Росія цинічно говорить про мир та водночас продовжує постачати зброю фінансувати терористів в окупованому Донбасі.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, виступаючи в Женеві під час сесії Ради ООН з прав людини. Тези виступу Кислиця опублікував у Twitter.
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«Росія цинічно говорить про мир і одночасно продовжує постачати зброю і фінансувати терористів в окупованому Донбасі», - наголосив він.
Кислиця нагадав, що Україна звернулася до Міжнародного суду ООН в Гаазі, щоб застосувати тимчасові заходи проти Росії та змусити її припинити порушувати права українського народу.
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