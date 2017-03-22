Україна в ООН: Росія цинічно говорить про мир та продовжує фінансувати терористів на Донбасі

Росія цинічно говорить про мир та водночас продовжує постачати зброю фінансувати терористів в окупованому Донбасі.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, виступаючи в Женеві під час сесії Ради ООН з прав людини. Тези виступу Кислиця опублікував у Twitter.

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«Росія цинічно говорить про мир і одночасно продовжує постачати зброю і фінансувати терористів в окупованому Донбасі», - наголосив він.

Кислиця нагадав, що Україна звернулася до Міжнародного суду ООН в Гаазі, щоб застосувати тимчасові заходи проти Росії та змусити її припинити порушувати права українського народу.