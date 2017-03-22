МЗС України викликає "на килим" угорського посла після заяв політиків про створення автономій

МЗС викликало посла Угорщини для пояснення недавніх заяв політиків цієї країни щодо створення угорських автономій за кордоном. Про це в коментарі "112 Україна" повідомила речник зовнішньополітичного відомства Мар'яна Беца.

"Зі свого боку, ми сьогодні запросили для бесіди угорського посла й почуємо його коментарі. Він повинен сьогодні до нас прийти", - сказала вона.

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За словами речника МЗС, такі заяви можуть бути чинником впливу на двосторонні відносини між країнами. "Ми повинні розуміти, що це офіційна позиція. Наскільки нам відомо, офіційна позиція Угорщини не змінилася, підтримка нашого суверенітету й територіальної цілісності в рамках визнаних кордонів. Я думаю, що після спілкування з послом, у нас буде більш чітке розуміння", - додала вона.

Раніше у МЗС України з подивом сприйняли публічні заклики віце-прем’єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна до створення автономій угорської меншини в сусідніх країнах.