У Будапешті закликали до створення угорських автономій в сусідніх країнах: МЗС України відреагувало

У Міністерстві закордонних справ України з подивом сприйняли публічні заклики віце-прем’єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна до створення автономій угорської меншини в сусідніх країнах.

Про це йдеться у коментарі МЗС, повідомила прес-служба відомства.

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«Угорщина завжди була і є важливим партнером для України. Ми високо цінуємо дружній характер двосторонніх відносин та високий рівень конструктивної співпраці. Ми розраховуємо, що позиція стосовно поваги до територіальної цілісності, суверенітету і Конституції нашої держави й надалі залишатиметься в основі наших добросусідських відносин. Будь-які спекуляції на цю тему не відповідають інтересам наших двох країн і народів та, сподіваємося, не відображають офіційну позицію Будапешта», - йдеться у повідомленні.

У МЗС закликали Угорщину протистояти спробам використання питання забезпечення прав нацменшин для нагнітання атмосфери недовіри і нерозуміння, як це вже неодноразово було зроблено російським агресором.

«Адже завдяки багаторічним зусиллям української влади та угорської громади рівень забезпечення культурних, релігійних та освітніх потреб етнічних угорців в Україні є у багатьох сенсах прикладом для інших країн регіону», - наголосили у МЗС.