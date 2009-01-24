Тепер Газпром хоче газовий контракт з Україною на 20-30 років

"Газпром" розраховує на підписання надалі з Україною контрактів на термін 20-30 років, заявив в ефірі телеканалу "Росія" заступник голови газового холдингу Олександр Медведєв. "Можна подумати і про триваліший термін у 20-30 років, як це у нас є по інших контрактах", - сказав він. Медведєв висловив упевненість в тому, що підписані в Москві контракти між "Газпромом" і "Нафтогазом" не переглядатимуться.

Коментуючи підписання між Україною і США хартії, яка передбачає співпрацю для розвитку української газотранспортної системи, Медведєв зауважив, що "будь-яка держава має право підписувати будь-які угоди". Проте, додав він, для співпраці в газотранспортній галузі необхідно мати або газ для транспортування, або споживачів. "Ні того, ні іншого у Америки немає", - сказав Медведєв. Він також підкреслив, що така ж хартія була підписана Україною "в розпал переговорів" з Росією по постачаннях газу.

РИА новости