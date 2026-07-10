До ударів по українських АЗС має відношення спецпідрозділ Путіна: у ЗСУ розкрили деталі

За словами військового, атаки по українських автозаправних станціях - тероризм, який притаманний російським окупантам.

До ударів по цивільних українських АЗС, які російські окупанти дедалі частіше завдають на півдні нашої країни, має відношення спеціальна бригада спецпризначення з резерву Верховного головнокомандувача Російської Федерації Володимира Путіна. Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Зокрема, його попросили прокоментувати факт того, що росіяни завдають ударів по цивільних АЗС та як це впливає на ситуацію з пальним на прифронтовій території.

"Щодо нестачі пального - є достатньо автозаправних станцій - й великі мережі, й окремі станції… Вони працюють, попри те, що противник останнім часом, дійсно, завдає багато ударів саме по АЗС. Страждають автозаправні станції й у Херсонській області, у Миколаївській, запорізькій та Дніпропетровській областях. Це - терористична сутність ворога - адже військові зазвичай не заправляються на таких АЗС, отже це намагання вплинути на місцеве населення", - наголосив військовий.

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За його словами, до таких ударів причетна, зокрема, 50 бригада РФ - спецпідрозділ "Варяг", який входить до резерву Верховного головнокомандувача РФ. Речник пояснив:

"Цей підрозділ, в основному, заточений на middle strike - удари в глибину нашої оборони... Вона доволі активно працює у нас на півдні, зокрема, на Придніпровському та Запорізькому напрямках... Можна сказати, що частина тих ударів по автозаправних станціях - це справа рук саме цих "варягів".

Бригада "Варяг" - деталі

Нагадаємо, нещодавно Волошин розповів, що на півдні України проти ЗСУ діє спеціальна бригада з резерву Верховного головнокомандувача РФ - кремлівського лідера Володимира Путіна. Ця бригада має назву "Варяг", вона оснащена новітніми дронами та не має дефіциту у засобах ураження. За словами Волошина, "Варяг" має на озброєнні найновіші, експериментальні розробки безпілотників, у тому числі - на оптоволокні з котушками, які дозволяють бити на відстань до 30 км.

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