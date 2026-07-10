'Нема де подітися': Терехов вказав на проблему з ударами по АЗС, про яку забули

Зазначає, що ворог ударами по українських АЗС хоче посіяти паніку.

На рівні уряду необхідне ухвалення державної програми щодо захисту українських АЗС, будівництва мобільних укриттів для працівників і водіїв. Про це в ефірі телемарафону сказав мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, зараз ворог все частіше застосовує дрони на оптоволокні, які долітають до заправок, бо йде цілеспрямована атака на них, щоб посіяти паніку, створити дефіцит палива.

Він наголосив, що цій тактиці ворога треба протистояти, надаючи підтримку АЗС у встановленні невеликих мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися під час повітряних тривог, як ті, хто там працює, так і ті, хто приїхав заправлятися.

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Терехов зазначив, що сьогодні, коли є загроза, то АЗС зупиняють роботу, але працівникам та водіям немає де подітися.

"Тут державі потрібно ухвалити відповідну програму і підтримати АЗС. Крім цього, коли страждають наші АЗС, особливо на прифронтових територіях, у прифронтових громадах та містах, їм потрібна допомога. Це пільги в кредитуванні та страхування воєнних ризиків. Це необхідно зробити вже сьогодні, щоб АЗС працювали більш-менш безпечно", - додав він.

Удари по українських АЗС

Як повідомляв УНІАН, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн зазначив, що внаслідок ударів російських окупантів в Україні постраждало вже до 200 АЗС, тому графік їхньої роботи зазнає скорочень, а сервісна складова у небезпечних зонах тимчасово зникне.

За його словами, дуже важкий початок липня для всієї країни і для ринку пального зокрема. АЗС запевнили, що продовжать роботу, адже потроху адаптувались до нових реалій, але графік роботи буде вочевидь скорочений, а сервісна складова у небезпечних зонах тимчасово зникне - не час зараз пити каву/чай на АЗС.

Він також попередив, що питання з доставкою залишається відкритим, адже ворог відкрив полювання на бензовози. Водночас від ідеї пересувних АЗС в Україні поки що відмовилися.

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