Нова підозра в справі 'Мідас': фігурант 'Тенор' скуповував люксові автомобілі

Йдеться про колишнього посадовця "Енергоатома" Басова.

У справі "Мідас" оголошено нову підозру колишньому посадовцю "Енергоатома" щодо відмивання коштів за злочинною схемою. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Мова йде про колишнього виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії (у матеріалах слідства - "Тенор"). Його підозрюють у відмиванні коштів, о держаних за злочинною схемою,відомою під назвою "Шлагбаум", - сказано в повідомленні.

При цьому не називається прізвище підозрюваного. Разом з тим, раніше вже повідомлялося, що "Тенор" це псевдонім Дмитра Басова, котрий вже має підозри у цій справі.

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В САП розповіли, що зараз його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України.

Детективами НАБУ встановлено, що з 2023 по 2025 рік підозрюваний легалізував понад 30 млн грн, одержаних від реалізації цієї схеми.

"За отримані кошти експосадовець придбав два люксові автомобілі "Mercedes-Benz" загальною вартістю понад 8 млн грн, елітну нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі (на суму в еквіваленті понад 19 млн грн), а також різні предмети розкоші", - розповіли в САП.

При цьому Басов використовував криптовалюту, а всі активи оформлював на близьку особу, щоб приховати походження коштів.

Справа "Мідас"

Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2025 році в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) оприлюднили частину записів, які стосувалися масштабної корупційної справи в енергетиці. На аудіозаписах підозрювані особи обговорюють корупційні схеми.

Ексміністр Герман Галущенко фігурує у справі щодо відмивання коштів злочинним шляхом в енергетичній сфері. НАБУ та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили аудіозаписи розмов фігурантів схеми з масштабного розкрадання коштів у АТ "Енергоатом", серед яких, ймовірно, був і Галущенко, коли обіймав посаду міністра енергетики.

Проте у липні 2025 року Галущенка призначили на посаду міністра юстиції. А вже в листопаді уряд відсторонив його від виконання обовʼязків міністра юстиції.

15 лютого 2026 року детективи НАБУ затримали при спробі покинути територію України. Колишній міністр енергетики намагався виїхати за межі України на поїзді Київ-Варшава.

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