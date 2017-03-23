СБУ кваліфікувала як диверсію вибухи на складах у Харківській області

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом вибухів на військовому складі в м. Балаклія Харківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, кримінальне провадження відкрито за статтею 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.

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Сьогодні вночі на території військового складу Міністерства оборони, що розташований поблизу м.Балаклія у Харківській області, виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Як повідомив міністр оборони Степан Полторак, за попередніми даними, жертв в результаті вибуху немає. Через вибух евакуйовано майже 20 тис. жителів довколишніх населених пунктів.

Над місцем вибуху у 50-кілометровій зоні закрито повітряний простір для всіх літальних апаратів. Рух пасажирського транспорту по залізничній станції Балаклія призупинено та організовано за резервною схемою.

Державною прикордонною службою посилено режим прикордонного контролю на східно-південному напрямку.

На місці розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на чолі з головою Харківської облдержадміністрації Юлією Світличною, працює оперативна група ДСНС України, яку очолює тимчасово виконуючий обов’язки голови ДСНС Олег Мельчуцький. Також на місце події відбув прем’єр-міністр Володимир Гройсман.