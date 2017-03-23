На складах боєприпасів у Балаклії тривають вибухи різної інтенсивності – ДСНС

На складі боєприпасів Міністерства оборони України у Балаклії Харківської області тривають вибухи різної інтенсивності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби з надзвичайних ситуацій Петро Коротинський на брифінгу в Києві.

«На даний час продовжуються вибухи різної інтенсивності. Першочергово було організовано заходи щодо евакуації населення із частини міста Балаклія та прилеглих сіл Вербовка та Яковенково», - сказав він.

«На даний час, за оперативною інформацією, евакуйовано 19 тис. осіб, заходи продовжуються», - додав Коротинський.

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Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в результаті пожежі на складі Міністерства оборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців та цивільного населення немає. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію.

Через вибухи евакуйовано майже 20 тис. жителів довколишніх населених пунктів. Над місцем події у 50-кілометровій зоні закрито повітряний простір для всіх літальних апаратів. Рух пасажирського транспорту по залізничній станції Балаклія призупинено та організовано за резервною схемою.