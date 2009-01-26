Симоненко пропонує повністю підпорядкувати НБУ Верховній Раді
КПУ ще потрібні консультації
Керівник фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО закликає депутатів Верховної Ради на час фінансової кризи внести зміни до закону про Національний банк і повністю підпорядкувати НБУ Верховній Раді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО повідомив на засіданні Погоджувальної ради перед проведенням позачергового засідання ВР.
У свою чергу керівник фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ зазначив, що його фракція підтримує необхідність проведення позачергового засідання з питання діяльності Нацбанку. Разом з тим він зазначив, що стосовно конкретних рішень за результатами засідання фракція проведе консультації, зокрема, запросивши керівника юридичного управління парламенту з метою збереження юридичної чистоти під час ухвалення рішень.