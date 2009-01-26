Симоненко пропонує повністю підпорядкувати НБУ Верховній Раді

Керівник фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО закликає депутатів Верховної Ради на час фінансової кризи внести зміни до закону про Національний банк і повністю підпорядкувати НБУ Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО повідомив на засіданні Погоджувальної ради перед проведенням позачергового засідання ВР.

У свою чергу керівник фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ зазначив, що його фракція підтримує необхідність проведення позачергового засідання з питання діяльності Нацбанку. Разом з тим він зазначив, що стосовно конкретних рішень за результатами засідання фракція проведе консультації, зокрема, запросивши керівника юридичного управління парламенту з метою збереження юридичної чистоти під час ухвалення рішень.