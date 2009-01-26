У Ющенка зрозуміли, чому Дубина писав газові контракти «на коліні»

У Секретаріаті Президента підозрюють, що на голову НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНУ чинився тиск для підписання 19 січня газових контрактів з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив уповноважений Президента з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, аналіз текстів укладених угод свідчить, що за змістом та стилістикою їх готували поспіхом і вони не відповідають раніше досягнутим домовленостям.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ сказав, що вони виглядають так, ніби готувалися, «як аплікація з раніше озвучених проектів та ультиматумів 18-19 січня».

«Отже, є всі підстави сумніватися, що такий фахівець і переконаний український державник, як Олег ДУБИНА, міг з доброї волі усвідомлено підписати газові контракти», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він також додав, що об’єктивну інформацію щодо умов підписання «згубних для України газових контрактів» може надати лише О.ДУБИНА після одужання.

Крім цього він вважає, що представникам уряду слід утриматися від коментарів щодо нинішнього стану здоров’я О.ДУБИНИ, бо це також може бути розцінено «як моральний тиск на нього».

Водночас, він відзначив, що за умови доведення факту тиску на голову НАК «Нафтогаз» при підписанні контрактів на постачання газу, вони можуть бути визнані недійсними. Він підкреслив, що така юридична норма відповідає українському, російському і шведському законодавствам.

Як повідомляв УНІАН, О.ДУБИНА потрапив до лікарні 22 січня у передінфарктному стані.