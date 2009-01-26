Рада не дала Тігіпку ще раз «порулити» Нацбанком

Верховна Рада відмовилася відмінити свою постанову від 16 грудня 2004 року про звільнення Сергія ТІГІПКА з посади голови Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, за проект постанови «Про визнання такою, що втратила чинність, постанова Верховної Ради України від 16 грудня 2004 року №2243-IV «Про звільнення С.ТІГІПКА з посади голови Національного банку України» проголосували 183 народні депутати (при необхідних 226 голосах “за” – УНІАН) із 243 зареєстрованих у сесійній залі.