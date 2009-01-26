Голова ЦВК каже, що не підписував «таємних листів» про вибори Президента

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ називає “абсолютною дезінформацією” заяву народного депутата від БЮТ Сергія МІЩЕНКА про те, що керівництво ЦВК виступає за проведення наступних президентських виборів у грудні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Секретаріаті ЦВК.

“Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ з великим подивом дізнався з поширеної в засобах масової інформації заяви народного депутата Сергія МІЩЕНКА про те, що нібито „керівництвом Центвиборчкому був направлений таємний лист Президентові, що термін повноважень нинішнього глави держави завершується в грудні 2010 року, і тому вибори мають проводитися саме в грудні 2010 року”, йдеться у повідомленні ЦВК.

Керівник Центрвиборчкому вважає, що подібні заяви виглядають як провокація і, водночас, свідчать про рівень правової свідомості й культури тих, хто їх проголошує. В.ШАПОВАЛ категорично стверджує, що ним жодного документу з приводу „визначення терміну повноважень нинішнього глави держави” не було підписано і тим більше направлено до Секретаріату Президента України. “Тож зазначена заява – абсолютна дезінформація”, - наголосив він.

Голова Комісії нагадує, що вирішення відповідного питання до компетенції Центральної виборчої комісії або окремих її посадових осіб не віднесено, про що він уже мав можливість публічно заявляти.

Як повідомляв УНІАН, голова Комітету Верховної Ради з правової політики Сергій МІЩЕНКО (БЮТ) 23 січня, зокрема, заявив, що за даними його джерел в Секретаріаті Президента та ЦВК, керівництвом Центвиборчкому був направлений таємний лист Президентові, що термін повноважень нинішнього глави держави завершується в грудні 2010 року, і тому вибори мають проводитися саме в грудні 2010 року. “Але ми всі прекрасно розуміємо, що це замовлення, і це нереально”, - сказав він.

Як відомо, стаття 103 Конституції України передбачає, що чергові вибори Президента проводяться в останню неділю останнього місяця п`ятого року повноважень глави держави.

В.ЮЩЕНКО обійняв посаду Президента України 23 січня 2005 року.

У грудні минулого року В.ЮЩЕНКО заявив про намір звернутися до КС щодо визначення дати наступних президентських виборів, підкресливши, що виключно у компетенції КС є вирішення цього питання.